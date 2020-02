Côte d’Ivoire : le chocolatier belge Belvas va construire une usine de fabrication de chocolat équitable à 1 million d’euros

(Agence Ecofin) - Le groupe belge Belvas, spécialisé dans le chocolat équitable, va construire une usine de transformation de cacao en Côte d’Ivoire, d’ici septembre 2020. Le coût total du projet est estimé à 1,05 million d’euros, rapporte L’echo.be.

A travers la levée de 250 000 euros, effectuée récemment via la plateforme d’investissement Lita.co, Belvas vient ainsi de boucler le financement de cette future usine. Le reste sera supporté par la coopérative locale EcooKim, la Fondation Roi Baudouin, la Coopération belge. Quant au fonds social Kampani et Alterfin, il apportera les fonds de roulement permettant de préfinancer les récoltes et rétribuer ainsi correctement les producteurs locaux.

A en croire Belvas, la construction de cette usine permettra à près de 200 familles de vendre leur cacao au prix juste et contribuera également à la création d’emplois.

Pour Thierry Noesen, fondateur et CEO de Belvas, « le but de l’opération n’est pas économique. L’argent reste là-bas, les emplois aussi. L’usine sera gérée par Kimvas, une joint-venture liant EcooKim et Belvas, dans laquelle EcooKim aura la majorité ».

André Chadrak