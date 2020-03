La demande en cacao pourrait chuter en raison du différentiel de revenu décent (Lindt & Sprüngli)

(Agence Ecofin) - Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli anticipe une baisse de la demande en cacao des industriels en raison du différentiel de revenu décent (DRD) de 400 $ par tonne de cacao, mise en œuvre par la Côte d’Ivoire et le Ghana.

D’après Dieter Weisskopf, son directeur général, le renchérissement des prix de la matière première devrait pousser les acteurs à opter pour des substituts au cacao dans le processus de fabrication du chocolat et in fine réduire leur attrait pour les fèves traditionnelles.

Par ailleurs, ajoute le responsable, le DRD pourrait avoir un effet d’entrainement sur les pays voisins et aboutir d’ici deux à trois ans à une surproduction sur le marché mondial. Dans l’immédiat, M. Weisskopf, met en lumière une possible répercussion de ce différentiel de revenu sur le prix facturé aux clients d’ici les prochains mois.

Ces nouvelles déclarations viennent confirmer l’effervescence que provoque le DRD depuis son annonce en octobre dernier, dans les rangs des acteurs de la chaîne de valeur mondiale du cacao. Interrogé par l’Agence Ecofin sur une hausse des prix du chocolat ou de la production cacaoyère liée au DRD, Janvier Nkurunziza, responsable de la Section recherche et analyse sur les produits de base à la CNUCED a affirmé :

« Si on se fie à la loi de l’offre et de la demande, on se dit que si le prix augmente, la production va augmenter. Mais cela n’arrivera pas immédiatement en raison du temps qu’il faut au cacaoyer pour donner les cabosses. Cette mesure a un effet, à moyen et long terme au niveau de la production et encore une fois ce n’est pas prouvé que tout le monde va se lancer dans la production de cacao. C’est une possibilité. C’est vrai que le tarif de 400 $ la tonne va se répercuter sur la chaîne de valeur. Il faut que quelque part, quelqu’un absorbe cette prime. Et encore une fois, on ne sait pas si une augmentation affectera le consommateur. Cela peut l’impacter ou pas. Si les prix augmentent d’un coup, peut-être que le consommateur va l’accepter et comprendre que le prix d’une barre de chocolat augmente de quelques centimes. Peut-être qu’il ne va même pas s’apercevoir de cette augmentation du prix. Il y a toute une liste de question à laquelle on n’a pas de réponse à priori ».

Pour rappel, Lindt & Sprüngli a été fondée en 1845 et achète 80 % de son cacao auprès du Ghana.

Espoir Olodo

