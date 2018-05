Côte d’Ivoire : les infestations de chenilles menacent la récolte intermédiaire de cacao dans le Sud

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la récolte intermédiaire de cacao pourrait être compromise dans certaines régions du Sud du pays en raison des attaques de chenilles. D’après Reuters, qui rapporte cette information, les parasites ont déja infesté 200 hectares de plantation dans la région de San Pedro, qui abrite le premier port mondial pour les exportations de fèves de cacao.

« Nous aurons beaucoup de pertes. Les chenilles s’attaquent aux cabosses et aux feuilles dans les plantations.», s’inquiète Apollinaire Boa, un exploitant de la région de Sasandra.

Si cette invasion suscite déjà des craintes concernant le rendement de la récolte dans cette partie du pays, il faut cependant souligner que son impact restera limité sur le plan national. Et pour cause, les principales régions de culture dont Daloa, Soubre et Abengourou font état de l’absence des parasites et les perspectives de production restent positives en raison des bonnes pluies enregistrées.

La culture du cacao s’effectue sur une superficie de 2 millions d’hectares répartie dans près de 51 départements de la Côte d’Ivoire.

Espoir Olodo