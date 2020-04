Côte d’Ivoire : le prix bord champ du cacao maintenu à 825 Fcfa/kg pour la petite traite 2019/2020

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le kilogramme de cacao s’échangera à 825 Fcfa durant la récolte intermédiaire 2019/2020 qui se déroulera entre le 1er avril et le 30 septembre. L’annonce a été faite hier par Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du Café-Cacao (CCC).

D’après le responsable, la reconduction de ce tarif appliqué pendant la campagne principale reste louable dans un contexte global de dégradation des prix mondiaux de la fève. « Si nous devions tenir compte de la chute des cours, le prix devrait être à 625 francs CFA. Mais le chef de l’État a demandé de maintenir le prix pour ne pas réduire le revenu des paysans », explique le responsable.

Faisant un bilan de la première partie de l’année cacaoyère 2019/2020 (1er octobre au 30 mars), M. Koné a affiché sa satisfaction en raison du taux d’exécution élevé des contrats (93 %). Par ailleurs, souligne le dirigeant, Cargill, Barry Callebaut et d’autres négociants ne pourront plus procéder à de nouveaux achats de fèves parce qu’ils ont dépassé de plus de 10 % le volume de leurs contrats et devront revendre de ce fait le surplus à d’autres acteurs de la filière.

Pour rappel, le lancement de la petite traite intervient alors que la pandémie de coronavirus continue de sévir dans l’Union européenne, une région qui absorbe environ 70 % des exportations ivoiriennes de cacao. D’après les dernières estimations de l’Organisation internationale du cacao (Icco), le pays devrait produire 2,18 millions de tonnes d’or brun en 2019/2020.

