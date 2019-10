Le marché commun regroupant les bourses du Maroc et des pays de la Cedeao, annoncé pour juin 2020

(Agence Ecofin) - En 2020, l'Afrique, en même temps que sa Zone de libre échange continentale, pourrait aussi voir naître un important marché commun des titres cotés (actions, obligations et fonds indiciels), et qui réunirait les bourses de Casablanca, Lagos, Accra, et la BRVM d'Abidjan.

L'entité qui regroupe les régulateurs des marchés financiers d'Afrique de l’Ouest (WASRA) a indiqué que les directives que ses experts ont adoptées seront soumises au vote des ministres des Finances des pays parties prenantes à ces négociations, au cours d'une réunion prévue en décembre.

Les prochaines étapes sont même déjà prévues. « Une fois que nous aurons obtenu le feu vert au sein de la CEDEAO, nous devrons sensibiliser les courtiers de manière agressive afin qu’ils puissent prendre les choses en main et se déployer. Il y a tellement d'avantages à avoir un marché plus grand et plus profond qui offrira aux investisseurs, aux émetteurs et à ceux qui gèrent des fonds plus d'opportunités », a déclaré le président de la WASRA, selon des propos rapportés par Bloomberg.

Le début des activités de cet espace boursier commun est prévu pour juin 2020. Il représentera la troisième place boursière africaine, après Johannesburg en Afrique du Sud, et Londres en Angleterre. Si elles sont modestes, prises individuellement, les Bourses notamment de Lagos et de Casablanca, pourraient devenir un vrai catalyseur pour des investisseurs en quête d'opportunités de rendements élevés.

Actuellement, les ressortissants de chacun des pays impliqués dans ce projet de fusion ne peuvent directement acheter ou céder des titres sur l'un ou l'autre des marchés. Toute chose qui devrait changer si le marché commun est mis en place. Les investisseurs des pays de l'UEMOA auront théoriquement un meilleur avantage, car ils ont une longue expérience de marché financier commun.

Idriss Linge