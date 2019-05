La Bourse du Caire a perdu l'équivalent de 4 milliards $ de valorisation au cours du mois de mai 2019

(Agence Ecofin) - L'Egyptian Exchange achève le mois de mai 2019 sur une grosse perte pour les investisseurs. La capitalisation boursière des sociétés qui y sont cotées, a baissé de 63,7 milliards de livres égyptiennes (4 milliards $), selon des données collectées par l'Agence Ecofin.

L'EGX 30 principal indice de ce marché financier, et qui regroupe les 30 sociétés les plus valorisées, a baissé de 7,7% depuis le 30 avril 2019. Il a particulièrement souffert le 29 mai, lorsqu'il a connu son plus gros volume de titres échangés sur la période (140,6 millions de titres) alors qu'il était globalement en baisse de 0,38%.

Pour les observateurs de la bourse du Caire, une baisse des valeurs boursières durant les périodes de jeun de Ramadan n'est pas vraiment une surprise. De nombreux investisseurs de petites tailles cèdent souvent leurs titres afin de mobiliser des ressources pour les dépenses qu'implique cette période pour les musulmans (approvisionnement, voyage de pèlerinage ou encore festivités de fin de période).

Rappelons cependant que ce n'est pas la plus grosse baisse pour l'EGX 30 durant la période. En 2018, alors que le Ramadan n'était pris en compte que vers la fin du mois, l'indice a chuté de 10,7% sur la période. Aussi, on note, que le 30 mai 2019, seulement deux entreprises de l'indice ont terminé dans le vert, les autres sociétés ont vu leurs valeurs boursières reculer.

Idriss Linge