Cairo for Investment and Real Estate Development va céder 37,8% de son capital sur l’Egyptian Exchange

(Agence Ecofin) - Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA), un groupe qui possède un réseau d’établissements éducatifs privés en Egypte et dans d’autres pays du Moyen-Orient, a annoncé, dans un communiqué publié le 27 août, qu’elle allait rejoindre l’Egyptian Exchange.

L’introduction portera sur 207,26 millions d’actions, actuellement détenues par la société Social Impact Capital et d’autres actionnaires minoritaires. Les actions qui seront cédées sur la Bourse du Caire représentent 37,8% du capital de l’entreprise.

«L'offre comprendra un placement privé international auprès d'investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada et du Japon, ainsi qu'une offre publique locale réservée aux investisseurs de détail en Egypte.», a précisé le groupe CIRA.

L'Autorité de réglementation financière égyptienne a déjà accordé mi-août son feu vert à l’opération.

«Notre objectif est d'utiliser les fonds qui seront levés dans le cadre de l'IPO pour financer notre solide plan de croissance dans les segments de l'enseignement supérieur, secondaire et primaire avec une empreinte géographique plus large et une offre polyvalente qui répond aux besoins sociétaux.», a déclaré le directeur général du groupe, Mohamed El-Kalla.

En juin denier, la firme de private equity, Abraaj Group avait cédé sa participation de 35% dans Cairo for Investment & Real Estate Development à Social Impact Capital, une société d’investissement détenue par la famille El-Kalla, pour environ 20 millions de dollars.

