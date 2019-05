La Bourse de Nairobi obtient le feu vert des autorités de régulation pour lancer un marché de produits dérivés

(Agence Ecofin) - Le Nairobi Securities Exchange (NSE) a reçu le feu vert des autorités de régulation pour lancer un marché de produits dérivés, a annoncé l’Autorité kenyane des marchés financiers (CMA) ce mercredi 29 mai.

«Cette approbation fait suite à la réussite d'une phase de test de six mois conduite entre juillet et décembre 2018 et à la résolution des principaux problèmes apparus lors de la phase», a précisé l'Autorité dans un communiqué.

Les investisseurs se verront proposer, dans une première étape, des contrats à terme sur des actions et sur des indices boursiers, avant l’introduction des contrats à terme sur les matières premières et d'autres catégories de produits dérivés.

L’Autorité des marchés financiers a d’autre part précisé que la banque kenyane Stanbic Bank reçu une licence de la part de la Banque centrale pour assurer le rôle de chambre de compensation sur le marché des produits dérivés.

La Bourse de Nairobi, qui compte 65 sociétés cotées, sera la deuxième place à se doter d’un marché de produits dérivés en Afrique subsaharienne après celle de Johannesburg.

