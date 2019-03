Bourse de Tunis: la société Industries Chimiques du Fluor intègre l’indice Tunindex 20

(Agence Ecofin) - Le comité des indices boursiers de la Bourse de Tunis a annoncé, dans un communiqué publié le 29 mars, l’intégration de la société Industries Chimiques du Fluor (ICF) dans l’indice Tunindex 20.

En même temps que l’entrée de la société ICF, Euro-Cycles, un groupe spécialisé dans la fabrication, le montage et la commercialisation de vélos, quitte l’indice Tunindex 20, qui représente la performance des 20 plus grandes valeurs les plus liquides.

Cette indice a été conçu pour être servir de référence (Benchmark) auquel les gestionnaires de portefeuille se comparent pour juger de la performance de leur gestion pour le compte de tiers.

La société Industries Chimiques du Fluor (ICF) est le cinquième plus grand producteur mondial de fluor après Fluorsid, Rusual, Rio Tinto Alcan, Mexichem Fluor, selon l’édition 2019 du rapport mondial sur le fluorure d’aluminium (Global Aluminum Fluoride Market Research Report 2019).

Lire aussi

15/03/2019 - Tunisie : Banque Attijari continue de perdre de la valeur sur la bourse locale, après avoir admis faire l'objet d'une enquête

28/01/2019 - Le secteur financier en berne sur la Bourse de Tunisie en ce début d'année 2019

04/01/2019 - La capitalisation de la Bourse de Tunis a progressé de 11,6% en 2018, à 8,25 milliards de dollars

22/11/2018 - La décision du report par Sidenor de son introduction sur la Bourse de Tunisie, fait débat

22/11/2018 - Tunisie : les banques cotées bénéficient d'un solide crédit de confiance de la part des investisseurs de la Bourse