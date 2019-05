  Le sud-africain Naspers va introduire son activité Internet sur Euronext Amsterdam en juillet prochain

(Agence Ecofin) - Le groupe multimédia sud-africain Naspers a annoncé, dans un communiqué publié le 29 mai, qu’il allait introduire une entité regroupant ses activités Internet hors Afrique du Sud sur Euronext Amsterdam le 17 juillet prochain.

La nouvelle entité, dont les actifs sont évalués à plus de 100 milliards d'euros (112 milliards USD), contiendra notamment la participation de 31,2 % de Naspers dans la société chinoise Tencent ainsi que plusieurs autres sociétés, dont mail.ru, OLX, Avito, letgo, PayU, iFood, Swiggy, DeliveryHero, Udemy, eMAG et MakeMyTrip.

« Ce que nous allons introduire sur Euronext Amsterdam est en réalité un nouveau groupe qui comprend tous nos actifs Internet à l’échelle mondiale », a déclaré à la presse le directeur général de Naspers, Bob van Dijk.

« Il s'agit d'une nouvelle opportunité pour les investisseurs tech internationaux d'accéder à notre portefeuille unique », a-t-il ajouté.

La nouvelle société, qui n'a pas été encore baptisée, sera contrôlée à 73 % par sa maison-mère, le solde représentant le flottant, a précisé Naspers dans son communiqué.

Fondée il y a plus de 100 ans à Stellenbosch, en Afrique du Sud, Naspers est passée d'un éditeur de journaux à un géant des médias et de l'Internet, grâce notamment l’envolée de la valeur de sa participation dans Tencent, un groupe chinois spécialisé dans les services Internet et mobiles ainsi que la publicité en ligne.

