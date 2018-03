Communication financière des entreprises cotées: la BRVM promeut les bonnes pratiques

(BRVM ) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a organisé en partenariat avec Jeune Afrique Media Group, une rencontre avec les acteurs du Marché Financier Régional de l’UEMOA sur la Communication financière des Entreprises cotées. Au cours de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur la nécessité pour les entreprises cotées d’aller au- delà des exigences règlementaires en matière de communication financière.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la promotion de la Communication Financière des sociétés cotées en vue du renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité des informations, au-delà des obligations règlementaires.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR a relevé dans son mot introductif que « la fourniture d’informations pertinentes au marché sur l’activité, la stratégie et les projets de la société génère de la confiance auprès des parties prenantes et contribue à l’attraction de nouveaux investisseurs, clients et partenaires, à la fidélisation des actionnaires et à la facilitation de la recherche de nouveaux financements ».

C’est pourquoi, a-t-il indiqué que la BRVM ne ménagera aucun effort pour sensibiliser les entreprises cotées sur son marché à aller au-delà des obligations règlementaires pour faire de la communication financière un pilier de leur stratégie. Dans cette dynamique, la BRVM a invité les sociétés cotées de présenter leurs résultats annuels de l’exercice 2017 et les perspectives de l’exercice 2018 aux investisseurs ainsi qu’à la presse régionale et internationale lors d’une cérémonie au siège de la BRVM entre le 15 mai et le 15 juillet 2018.

La BRVM reste donc attentive à toutes les actions visant à améliorer la communication des entreprises sur le marché financier régional.

Dans la présentation faite à cette occasion par Monsieur Didier N’GUESSAN du Cabinet PwC sur le thème « Communication Financière, pourquoi faire et bonnes pratiques », il a exhorté les entreprises à ne pas raisonner en termes d’obligation mais de stratégie de communication tout en diffusant des informations complètes, exactes, pertinentes, globales avec des perspectives.