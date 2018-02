La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest en tournée auprès d’investisseurs à Johannesburg, à Londres et à New York en 2018

(BRVM ) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest (BRVM) organise en 2018, des Roadshows internationaux, qui se tiendront sur trois continents dans trois des plus grandes places nancières mondiales : Johannesburg, Londres et New York

La BRVM donnera le coup d’envoi de ses Journées d’investissement (BRVM Investment Days) 2018 à Johannesburg, le 14 mars. Le Roadshow se déplacera successivement à Londres le 2 mai et à New York, le 20 septembre.

Les « BRVM Investment Days » seront pour les investisseurs potentiels, l’occasion de rencontrer le Directeur Général de la BRVM, Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE (photo) ainsi que les Directeurs Généraux des sociétés cotées comme la Sonatel, ETI et d’autres acteurs du marché, Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO), etc. Ils expliqueront les raisons qui font que le marché réglementé de la BRVM est la meilleure passerelle pour l’investissement dans la sous-région et partageront leurs idées sur les tendances économiques au sein de la zone économique francophone ouest-africaine. Ils présenteront également le plan d’actions stratégiques et les perspectives de performance de la BRVM, y compris les introductions en bourse à venir, les perspectives de privatisation, le nouveau Troisième Compartiment, le programme ELITE pour accompagner les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

«L’investissement local en forte hausse dans nos pays favorise la croissance. Nous sommes également désireux de continuer à améliorer les marchés de capitaux et à accroître la liquidité en veillant à ce qu’ils restent attractifs pour les investisseurs internationaux. Nos sociétés cotées comptent des champions africains, représentées dans plusieurs pays. Nous veillons à ce que la BRVM soit le moyen le plus ef cace pour les investisseurs de partager notre croissance et la richesse créé dans nos économies », a déclaré Dr. AMENOUNVE.

À propos de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest, (BRVM):

La BRVM est la seule Bourse Régionale au monde entièrement intégrée et commune aux huit pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) qui sont tous membres de l’UEMOA, liés par une banque centrale et une monnaie unique (Franc CFA). Ces pays constituent une zone économique de plus de 100 millions de consommateurs et une valeur marchande de 91 milliards de dollars. Ces huit économies Ouest-africaines ont atteint un taux de croissance de 6,5% par an au cours de ces dernières années. Les prévisions tablent sur une croissance encore plus élevée à l’avenir.

Le siège de la BRVM est situé à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans l’une des économies les plus probantes et les plus dynamiques du continent. La BRVM propose des normes internationales qui incluent la surveillance et la réglementation. À la n de janvier 2018, la BRVM comptait 45 sociétés cotées, exerçant dans divers domaine d’activité parmi lesquelles les télécommunications, la banque, le brasserie, l’agriculture etc, et 37 lignes obligataires, dont 5 obligations islamiques (sukuk).

Pour vous inscrire en ligne veuillez vous rendre sur: www.brvminvestmentdays.org.