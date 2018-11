edoh-kossi-amenounve-poursuit-son-ascension-au-sein-des-bourses-africaines

(BRVM ) - Après avoir été désigné membre du Comité Exécutif de l’ASEA en 2014 et présidé depuis 2016 le Comité chargé des Politiques de Régulation, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE est désormais Vice-Président de l’Association.

Son élection s’est faite en marge de la 22ème Assemblée Générale et la Conférence annuelle de l’ASEA qui se tiennent au Nigeria du 25 au 27 novembre 2018.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE est titulaire d’un Doctorat en Sciences de l’Administration (Ph. D.), option Finance, avec Tableau d’Honneur, obtenu à l’Université Laval au Canada en 1995 après un Master in Business Administration (MBA), option Finance et Assurance, obtenu dans la même Université en 1992. Il est également titulaire d’une Maitrise en Science de Gestion (Major de Promotion) obtenu en 1990 à l’Université du Bénin (actuelle Université de Lomé), au Togo, avec un Diplôme d’Excellence de l’Université.

Il occupe actuellement les fonctions de Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) depuis le 1er octobre 2012. Il a précédemment occupé plusieurs fonctions dans le système financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) notamment celles de Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) organe de régulation du marché financier régional, de 2003 à 2012, de Directeur Général de la Société de Gestion et d’Intermédiation du Togo (SGI-TOGO) de 1997 à 2003, de Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion OPTI Asset Management de 2001 à 2002, d’Assistant du Président du Conseil d’Administration de la BRVM et du DC/BR de 1997 à 2000.

Il est l’architecte des grandes réformes du marché financier de l’UEMOA à savoir : la réforme des garanties et l’introduction de la notation, la mise en place du marché hypothécaire et de la titrisation, l’harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières au sein de l’UEMOA etc. Depuis 2012, il est l’artisan du renouveau de la place boursière commune au Bénin, au Burkina Faso, à la Côte d’Ivoire, à la Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo.

En matière de recherche, il a publié des articles scientifiques dans le journal international « Applied Financial Economics » et il intervient dans plusieurs conférences sur les questions économiques et financières.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE est considéré comme l’un des spécialistes de la Finance les plus influents en Afrique.

A Propos de Edoh Kossi AMENOUNVE