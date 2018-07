Professionnalisation du marché financier régional de l’UEMOA: la BRVM renforce les capacités des négociateurs

(BRVM) - A l’initiative de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), un atelier de formation des Responsables des Marchés de Capitaux et des Négociateurs des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’UEMOA, s’est tenu à Abidjan du 23 au 24 juillet 2018.

Les objectifs visés par la BRVM en organisant cet atelier sur les bonnes pratiques de la négociation de titres et l’utilisation du logiciel de trading de la BRVM, sont de revisiter les bases du métier des négociateurs, de renforcer leurs capacités et d’ouvrir des pistes de réflexion sur des sujets d’intérêt commun pour le développement du marché.

En effet, la question de la professionnalisation des différents métiers exercés sur le marché financier régional de l’UEMOA est un enjeu majeur pour renforcer sa crédibilité ainsi que la confiance des investisseurs. Les négociateurs qui ont la charge de l’exécution des ordres des clients constituent une catégorie particulière d’agents dont la compétence, la probité, l’efficacité, le sens de l’équité et de la transparence sont indispensables à rassurer les investisseurs. C’est pourquoi, le métier de négociateur a toujours fait l’objet d’une grande attention sur les bourses.

Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, situant le contexte de la tenue de l’atelier a indiqué que « nous assistons à une prolifération d’initiatives de formation et à la création de plateformes illégales de placement et/ou de trading qui peuvent semer la confusion dans les esprits des investisseurs. Il faut donc mieux faire connaître le métier de négociateur qui est exclusivement réservé aux intervenants agrées par le CREPMF sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA ».

Il a également indiqué qu’en vue de se conformer aux standards internationaux en matière d’exercice d’activités professionnelles sur les marchés, des réflexions sont en cours et vont aboutir très prochainement à la mise en place d’un programme de certification pour les différents métiers de la bourse, ce qui permettra de renforcer le professionnalisme des intervenants agrées.

La quarantaine de participants venues des différentes Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) des pays de l’UEMOA ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue et au contenu de la formation et formulé le vœu de voir cette initiative de la BRVM se poursuivre.