La BRVM et l’Africa CEO Network se mobilisent pour le développement international des PME de l’UEMOA

(BRVM) - Tout juste implanté en Côte d’Ivoire, l’Africa Ceo Network, la première communauté de business développement et de networking pour les décideurs actifs en Afrique, s’associe à la BRVM pour favoriser l’expansion internationale des PME de l’UEMOA membres du programme Elite BRVM Lounge.

Le programme Elite BRVM Lounge a pour vocation de favoriser la croissance et l’innovation au sein des PME à fort potentiel en vue de leur offrir une nouvelle source de financement sur le marché financier régional de l’UEMOA.

A travers cette association inédite, l’Africa Ceo Network et la BRVM entendent permettre aux entreprises du programme ELITE BRVM Lounge d’accélérer leur développement à l’international en leur donnant accès à un réseau de contacts d’affaires panafricain et international de premier plan.

Ce partenariat permettra également à la BRVM de renforcer son attractivité à l’échelle panafricaine et de consolider sa place parmi les bourses les plus importantes du continent.

« Cette plateforme vient renforcer l’engagement de la BRVM, matérialisé par la mise en œuvre du Programme Elite BRVM Lounge, à contribuer davantage au développement des PME de notre Union et à leur rayonnement international. J’espère que les PME de notre Sous-région pourront en tirer grand profit » explique Félix Edoh Kossi Aménounvé, Directeur général de la BRVM.

« L’Africa CEO Network a connecté une communauté de plus de 5000 CEOs depuis 2012 et a contribué à la naissance d'opportunités d'affaires sur tout le continent et à l’international. Avec l’Africa CEO Network nous souhaitons accélérer le rythme de création de ces opportunités d'affaires pour les entrepreneurs l’UEMOA tout en leur faisant gagner du temps dans le développement de leurs entreprises. C'est une formidable opportunité pour les entreprises du programme ELITE BRVM Lounge d'accéder à un service normalement réservé aux grandes multinationales » commente Yves Biyah (photo), Directeur Général Adjoint – développement de Jeune Afrique Media Group.

A l’heure de la mise en place de la zone de libre-échange économique, cette association fait écho à la vocation de l’Africa CEO Network de renforcer l’intégration régionale en favorisant les relations d’affaires entre les décideurs issus de toutes les zones du continent.

A propos de l’Africa CEO Network

Prolongation de l’Africa CEO Forum, l’Africa CEO Network est la première communauté de chefs d’entreprises influents sur le continent. L’Africa CEO Network a pour objectif de renforcer le networking entre décideurs influents en Afrique à travers une plateforme digitale et des événements de networking régionaux réguliers. Abidjan, Casablanca, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Accra, Addis- Abeba, Douala, Dakar, Johannesburg : aux quatre coins du continent, l’Africa CEO Network est porté dans chacun de ses hubs par un duo d’ambassadeurs, porte- paroles du réseau et premiers points de contact local des futurs membres.

A propos de la BRVM

Portée sur les fronts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou (BENIN), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participation (actions), la BRVM propose l’admission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de Cotation et de règlement/livraison des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM assure la Vice-Présidence du Comité Exécutif de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et est membre du Conseil pour l’Intégration des Marchés de Capitaux en Afrique de l’Ouest (WACMIC). Elle est depuis novembre 2016 classée dans la catégorie des Marchés Frontières par le MSCI.