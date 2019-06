Bourse de Casablanca: l'effet Maroc Telecom semble avoir été précaire sur la dynamique de marché

(Agence Ecofin) - La cession par l'Etat Marocain de ses 6% de participation dans le capital de Maroc Telecom, via une offre publique de vente sur la Bourse de Casablanca, semble avoir redonné du boost aux performances de ce marché financier, peut-on constater des indicateurs disponibles.

Le Moroccan All Share Index (MASI), le principal indice de ce marché, et qui a connu 4 mois de baisse sur 5 entre janvier et fin mai 2019, affiche une solide hausse de 2,79% en cette fin du mois de juin.

Mais un regard plus appuyé sur les performances du MASI révèle que l'indice a renoué avec la baisse depuis 4 séances, et les pertes potentielles de marché qui étaient effacées pour les investisseurs ont réapparu ce 25 juin, avec une baisse de 0,65% pour la valeur de l'indice depuis le début de l'année.

Quant à Maroc Telecom, sa valeur boursière au 24 juin 2019 s'affichait en baisse de 1,19%, malgré une hausse de plus de 2,4% rien que sur le mois de juin. La prochaine publication des résultats financiers par le groupe sera donc suivie avec attention par les investisseurs.

Idriss Linge