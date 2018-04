Egypte: l’IPO du groupe de services financiers CI Capital a été souscrite plus de 29 fois

(Agence Ecofin) - L’introduction du groupe de services financiers égyptien CI Capital sur l’Egyptian Exchange a été souscrite 29,45 fois à un prix de 7,7 livres égyptiennes (0,43 dollar) par action, a rapporté l’agence Reuters, le 24 avril, citant des traders.

22, 463 millions d’actions ont été attribuées à des investisseurs individuels tandis que 203,073 millions d'actions ont été souscrites par des investisseurs institutionnels locaux et étrangers.

La première cotation des actions de CI Capital est prévue pour le 30 avril.

Le groupe de services financiers qui était jusqu’en mars 2017, une filiale du mastodonte bancaire égyptien Commercial International Bank (CIB), avant d’être cédé à des investisseurs locaux et étrangers, avait annoncé son intention de lever 1,7 milliard de livres égyptiennes (96,37 millions de dollars) lors de son introduction en bourse, en cédant des actions représentant 41,5% de son capital.

CI Capital utilisera les fonds récoltés grâce à son entrée sur le marché boursier, non seulement pour développer ses activités existantes, notamment le crédit-bail, la microfinance, la gestion d'actifs et le prêt sur marge (fonds emprunté par un investisseur à son courtier pour l'acquisition de titres, NDLR), mais aussi pour financer le développement de nouveaux métiers comme la banque d'affaires et les produits structurés.

Pour rappel, l’Egyptian Exchange prévoit d’accueillir six ou sept nouvelles entreprises durant l’année 2018, soit le plus grand nombre d’introductions en bourse dans le pays, depuis la révolution qui a balayé le régime de Hosni Moubarak, en 2011.

Lire aussi:

17/04/2018 - L’Egyptian Exchange donne son feu vert à l’introduction du groupe de services financiers CI Capital

12/01/2015 - CI Capital annonce être arrangeur de 4 introductions sur l'Egyptian Exchange pour 600 millions $06/03/2018 - L’Egyptian Exchange prévoit d’accueillir pas moins de six nouvelles entreprises en 2018

06/05/2016 - L’Egyptian Exchange et la Bourse de Bahreïn signent un accord prévoyant des doubles cotations