Le Sud-africain Naspers va introduire ses activités internet sur Euronext Amsterdam

(Agence Ecofin) - Le groupe multimédia sud-africain Naspers a annoncé, dans un communiqué publié le 25 mars, qu’il prévoit de créer une entité dédiée à ses activités internet et de la faire coter sur Euronext Amsterdam au cours du second semestre 2019.

La nouvelle entité regroupera les activités internet de Naspers hors Afrique du Sud. Elle contiendra les participations du groupe sud-africain dans plusieurs sociétés, dont Tencent, mail.ru, OLX, Avito, letgo, PayU, iFood, Swiggy, DeliveryHero, Udemy, eMAG et MakeMyTrip.

La nouvelle société qui n'a pas encore été baptisée, sera contrôlée à 75% par sa maison-mère, le solde représentant le flottant.

Fondée il y a plus de 100 ans à Stellenbosch, en Afrique du Sud, Naspers est passée d'un éditeur de journaux à un géant des médias et de l'internet qui pèse 103,75 milliards de dollars. Le groupe doit cette valorisation à sa participation de 33% dans Tencent, un groupe chinois spécialisé dans les services internet et mobiles ainsi que la publicité en ligne.

Principale place boursière de la zone euro, Euronext gère 6 marchés réglementés en Europe : en France (Euronext Paris), au Pays-Bas (Euronext Amsterdam), au Portugal (Euronext Lisbonne), en Belgique (Euronext Bruxelles), en Irlande (Main Securities Market) et au Royaume-Uni (Euronext London).

