Les conseils d’administration de la BRVM et du Dépositaire Central/Banque de Réglement se forment sur la gestion des risques

(BRVM ) - Les Conseils d’Administration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) se sont réunis, le mardi 22 octobre 2019 en séminaire annuel sur la gestion des risques.

Ce séminaire s'inscrit dans une dynamique entamée depuis quelques années dans la continuité du processus de professionnalisation, en mettant l’accent sur l’appropriation des enjeux et des outils nécessaires au bon exercice de la fonction d’Administrateur au sein des structures centrales du marché financier régional de l’UEMOA.

La formation assurée par Monsieur Aristide OUATTARA, Associé Risk Advisory Deloitte Afrique Francophone et Monsieur Roméo KOUDOU, Directeur Risk Advisory Deloitte Côte d’Ivoire a permis aux Administrateurs de passer en revue trois (3) sujets majeurs, à savoir :

l’impulsion de la démarche de surveillance des risques au sein de la BRVM et du DC/BR,

les outils d'appréciation de l’exposition aux risques des deux Institutions au regard de la stratégie définie pour chacune d'entre elles

et l’assurance de l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques.

Le Président des Conseils d’Administration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR), Dr Parfait Kouadio KOUASSI a, à l'entame du séminaire, indiqué : « en application des dispositions du droit commun des sociétés, nous devons nous assurer que nous sommes en mesure d'exercer au mieux notre mandat, notamment en ce qui concerne les diligences d’appréciation et de gestion des risques effectuées par le Directeur Général afin de garantir la fiabilité et la conformité aux obligations légales et réglementaires».

L'ensemble des sujets abordés au cours de ce séminaire ont permis de mettre en exergue le rôle des Administrateurs dans la politique de gestion de risques de la BRVM et du DC/BR et de les informer quant aux outils nécessaires pour adresser efficacement les risques liés à leurs activités notamment la mise en œuvre de la bourse en ligne, le déploiement de la stratégie de développement, l’innovation technologique et la lutte contre le blanchiment.