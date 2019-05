Togo : le directeur général de la BRVM fait officier de l’ordre du Mono

(BRVM ) - Le Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE a été élevé au Grade d’Officier de l’Ordre du Mono, par le Président de la République Togolaise, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBÉ.

Les Ordres nationaux du Togo contribuent à mettre en place une culture de succès, de mérite et d’excellence.

Qu’ils soient civils ou militaires, tous les citoyens togolais dès lors qu’ils participent loyalement et pleinement à la grande œuvre de construction nationale, sont appelés autant que faire se peut à bénéficier des distinctions des Ordres nationaux.

Il existe à cet effet, l’Ordre du Mono, l’Ordre National du Mérite, la Médaille du Mérite Militaire, l’Ordre du Mérite Agricole, l’Ordre des Palmes Académiques et la Croix de la Vaillance.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE a été distingué en reconnaissance de son œuvre de pionnier dans la mise en place des structures du marché financier au Togo par la création de la société de bourse, la SGI-TOGO en 1997 et de la société de gestion des OPCVM, OPTI ASSET MANAGEMENT en 2002 ainsi que dans la réalisation des premières opérations boursières du pays.

Cette distinction vise également à reconnaître sa contribution au rayonnement du Togo dans les organes communautaires ainsi que dans les Institutions régionales, continentales et internationales en sa qualité de Secrétaire Général du CREPMF de 2003 à 2012 et de Directeur Général de la BRVM et du DC/BR de 2012 à ce jour, de Vice-Président de l’Association des Bourses Africaines (ASEA) et de Président de l’AfricaFinlab depuis 2018.