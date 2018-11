En mobilisant plus de 90% de l’enveloppe, les investisseurs locaux sont les supers-stars du 5ème emprunt obligataire de l’Etat du Cameroun

(Agence Ecofin) - Les investisseurs locaux ont de nouveau fait confiance à l’Etat camerounais, dans le cadre de son nouvel emprunt obligataire 2018-2023, d’un montant de 200 milliards de francs Cfa. Selon la répartition géographique des souscripteurs, une enveloppe totale de 196,3 milliards de francs Cfa sur les 204 milliards récoltés a été pourvue par des investisseurs résidant au Cameroun, ce qui représente plus de 90% de l’enveloppe sollicitée.

Selon les résultats officiels, cet appel public à l’épargne, le 5ème de l’Etat camerounais depuis 2011, a été boudé par les étrangers. En effet, un peu plus de 4 milliards de francs Cfa sont venus des investisseurs tchadiens, contre 2,2 milliards de francs Cfa pour les Equato-guinéens. Des souscripteurs de la Centrafrique ont mis 1,275 milliard de francs Cfa dans la cagnotte, bien mieux que les enveloppes venues du Congo (450 millions FCfa) et de la France (seulement 1,6 million FCfa).

Par catégorie de souscripteurs, la plus grosse enveloppe est venue des banques, qui, après la décision de surallocation, ont injecté 138,531 milliards de francs Cfa dans cette opération de levée de fonds de l’Etat du Cameroun. Les personnes morales non bancaires ont apporté une enveloppe totale de 42,769 milliards de francs Cfa, contre 18,7 milliards de francs Cfa pour les personnes physiques.

Au hit-parade des banques et autres établissements financiers ayant contribué à cette opération de levée de fonds de l’Etat camerounais, Afriland First Bank caracole en tête, avec des souscriptions de 57,6 milliards de francs Cfa, soit plus de 25% de la cagnotte.

Cette institution bancaire à capitaux camerounais est suivie d’EDC Investment, la filiale investissement d’Ecobank, qui a apporté 39,2 milliards de francs Cfa dans l’opération ; contre 35 milliards pour SCB Cameroun, filiale locale du Marocain Attijariwafa Bank.

Société générale Cameroun a injecté 29,4 milliards de francs Cfa dans cet appel public à l’épargne du gouvernement camerounais, contre 19,5 milliards pour la BICEC, filiale du groupe français BPCE ; 10,8 milliards pour la Commercial Bank of Cameroon (CBC) et respectivement 3,5 et 2,4 milliards FCfa pour la Standard Chartered Bank et BGFI Cameroun.

Le Nigérian UBA et Financia Capital pointent à la queue du classement, avec des apports respectifs de 630,6 millions et 575 millions de francs Cfa.

Brice R. Mbodiam

