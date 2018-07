La Bourse de Tunis donne son feu vert à l’introduction de l’aciérie Sidenor

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration de la Bourse de Tunis a annoncé, dans un communiqué rendu public le 19 juillet, avoir donné son accord de principe à l’introduction de l’aciérie Sidenor, filiale du groupe familial tunisien Mokhtar, sur le marché principal.

Selon le site spécialisé Ilboursa, l’opération sera pilotée par la société de Bourse Mac SA, et portera sur l’ouverture du capital de la société à hauteur de 30%.

Fondée en 1993, Sidenor est l’un des principaux producteurs de ronds à béton et de fil machine en Tunisie. L'aciérie située à Bir Mcherga (40 km au Sud-est de Tunis) dispose d’une capacité de production de 300 000 tonnes par an de ronds à béton et de fil machines. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 240 millions de dinars (90,5 millions de dollars) en 2017.

Dirigé par Fethi Mokhtar, le groupe Mokhtar opère essentiellement dans les secteurs de la sidérurgie, du BTP et de l’agroalimentaire.

Lire aussi:

12/12/2016 - La Bourse de Tunis donne son feu vert à l’introduction de la société Meubles Intérieurs

11/06/2018 - Tunisie Valeurs obtient le feu vert pour son introduction en bourse

15/02/2018 - Le revenu global des sociétés cotées sur la Bourse de Tunis a atteint 6,28 milliards $ au terme de l'exercice 2017

19/02/2016 - Maille Club dépose une demande d'admission sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis