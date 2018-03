ELITE BRVM LOUNGE et accès des entreprises de l’UEMOA au financement à long terme: la premiere cohorte de la BRVM dévoilée

(BRVM ) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a lancé le Programme ELITE BRVM LOUNGE par la présentation de sa première cohorte d’entreprises, le lundi 19 mars 2018 à Abidjan sous la Présidence du Ministre Ivoirien de l’Economie et des Finances.

Le Programme ELITE BRVM LOUNGE est effectivement entré dans sa phase active dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ce lundi 19 mars 2018 pour une période initiale de deux (2) ans.

La cérémonie de lancement a vu la présentation de la première cohorte de dix (10) entreprises retenues à l’issue du processus de sélection. Il s’agit de : AGETIP (Bénin) ; IMPRIMERIE TUNDE (Bénin) ; DAFANI SA (Burkina Faso) ; Groupe COFINA (Côte d’Ivoire) ; HYPERACCESS SYSTEMS (Côte d’Ivoire) ; MATA Holding (Côte d’Ivoire) ; PETRO IVOIRE SA (Côte d’Ivoire) ; PKL SA (Côte d’Ivoire) ; AZALAI Hôtels (Mali) et SODIGAZ (TOGO). Ces entreprises proviennent de divers secteurs d’activités comme la distribution, l’hôtellerie, la finance, les BTP, l’imprimerie, l’industrie et les TIC et pourraient obtenir le label international "ELITE" à la fin du cycle de formation.

Le Programme ELITE est un écosystème dynamique et interactif, bâti pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance. A travers ce programme, la BRVM entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le marché financier régional de l’UEMOA à travers notamment, son Troisième Compartiment qui a été lancé le 19 décembre 2017.

Le démarrage effectif du Programme ELITE dans l’UEMOA fait suite à la convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca, le 9 novembre 2017 à Abidjan.

S’exprimant à cette occasion, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM a "salué la qualité du modèle de Coopération Nord-Sud-Sud qui existe entre la Bourse de Londres, la Bourse de Casablanca et la BRVM. Il a réaffirmé le souhait de la BRVM de voir plusieurs autres entreprises adhérer à ce programme lors des prochaines cohortes à compter de septembre 2018".

Le Directeur Général du Programme ELITE, M. Luca PEYRANO, a "exprimé sa joie de voir les PME de l’UEMOA bénéficier de ce programme et réaffirmé l’engagement de London Stock Exchange Group à soutenir activement la BRVM dans son développement".

La Bourse de Casablanca s’est également réjouie, à travers son Directeur Général, Monsieur Karim HAJJI, "d’être partie prenante à ce programme qui confirme l’excellence de la qualité des relations qui lient son Institution à la BRVM".