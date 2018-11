Maroc : le spécialiste des biens de consommation Mutandis va s’introduire sur la bourse de Casablanca

(Agence Ecofin) - Mutandis, un groupe industriel marocain qui opère dans le domaine de l’hygiène, des produits de la mer et des bouteilles alimentaires a finalement obtenu l’accord du régulateur du marché des capitaux au Maroc pour émettre une offre publique initiale en vue de son introduction sur la bourse de Casablanca.

L’opération sera réalisée à travers une augmentation de son capital social pour un montant de 119,2 millions de dirhams marocains (1000 DA = 92,4 €). A cet effet, le groupe va émettre 1,1 million d’actions nouvelles qui seront souscrites à un prix de 180 dirhams marocains par action. A côté de cela, trois actionnaires de Mutandis céderont un total d’un million d’actions à des investisseurs.

A travers cette introduction en bourse, Mutandis entend financer ses investissements de croissance au Maroc et à l’étranger. Le groupe marocain a comme projet de construire et d’acquérir de nouvelles unités industrielles au Maroc pour lancer des gammes de produits additionnelles et complémentaires. Le spécialiste des biens de consommation de ménage envisage installer une unité de production en Afrique subsaharienne.

Lorsque cette introduction en bourse sera finalisée, le capital social de Mutandis passera de 680,4 millions de dirhams marocains à 799,6 millions de DA

Chamberline Moko