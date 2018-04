Kenya: le président confirme l’introduction de la National Oil Corp sur les bourses de Nairobi et de Londres en 2019

(Agence Ecofin) - Le président kényan Uhuru Kenyatta a confirmé, le 18 avril, l’introduction de la National Oil Corporation of Kenya (Nock), la compagnie pétrolière nationale, sur les bourses de Nairobi et de Londres en 2019.

M. Kenyatta a fait cette annonce lors d’une visite à la Bourse de Londres, en marge de sa participation au Sommet du Commonwealth, qui s'est ouvert hier le 17 avril. «Le président Kenyatta a confirmé la double cotation de la National Oil Corporation of Kenya sur les bourses de Londres et de Nairobi l’année prochaine, une opération attendue sur des charbons ardents par les investisseurs.», a indiqué dans un tweet, le secrétaire à la communication et porte-parole de la présidence du Kenya, Manoah Isipisu (photo), qui accompagne le président à Londres.

L’IPO devrait permettre à la Nock de lever environ un milliard de dollars. La compagnie utilisera ces fonds pour racheter des parts de 35% dans deux blocs pétroliers situés dans le bassin de Lokichar dans la région de Turkana (Nord-Est).

L’entrée de cette compagnie sur les bourses de Londres et de Nairobi avait été déjà évoquée par le ministère kényan de l’énergie en novembre dernier. La NOCK s’est longtemps limitée à l’importation et la commercialisation des produits pétroliers, avant de s’impliquer plus dans l’exploration et le développement des infrastructures pétrolières depuis la spectaculaire découverte de brut, faite par le Britannique Tullow Oil en 2012 dans la région de Turkana. Les premières exportations de brut à partir de ce gisement sont prévues pour 2021.

