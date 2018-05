Les obligations togolaises TPTG 6,90% 2018-2023 entrent en bourse

(Agence Ecofin) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a admis à sa cote, ce vendredi 18 mai 2018, à l’occasion d’une cérémonie déportée à Lomé, l’emprunt obligataire TPTG 6,90% 2018-2023 du Togo.

Emis entre le 20 décembre 2017 au 20 janvier 2018, l’opération qui a été arrangée par la Sogebourse, chef de file aux côtés de Société Générale Togo, a permis à l’Etat togolais de lever environ 61,8 milliards FCFA sur un objectif initial de 60 milliards. Soit un taux de couverture de 103%. Selon le gouvernement, les fonds sont destinés à l’apurement d’une bonne partie de la dette intérieure, conformément à l’agenda défini avec le Fonds monétaire international.

Cet emprunt obligataire porte à 314,18 milliards de FCFA, dont 156 milliards sous forme de Sukuk, les fonds glanés par l’Etat togolais sur ce marché régional depuis 2006.

Grâce à cette performance, le Togo se positionne comme le quatrième émetteur de l’UEMOA derrière la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso, reflétant la confiance des investisseurs dans les politiques économiques et financières du gouvernement.

Cette première cotation va renforcer l’attractivité et la liquidité de ses obligations sur le marché secondaire de la BRVM et permettre au Togo d’assurer un bon profil émetteur sur la bourse régionale, basée à Abidjan. Le ministre togolais de l’économie et des Finances, Sani Yaya n’a d’ailleurs caché son intérêt pour ce marché en annonçant un second emprunt pour cette année.

« Le Gouvernement togolais continuera de saisir cette opportunité offerte par le marché régional à travers des émissions de titres publics. », a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Je voudrais souligner que nous avons prévu une autre émission cette année pour poursuivre l’assainissement des finances publiques et apurer les arriérés commerciaux afin de donner un souffle à l’économie »

Fiacre E. Kakpo