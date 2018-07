Les nouvelles émission boursières en baisse de 24% en Afrique subsaharienne au cours du premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - La valeur de nouvelles emissions d'actions sur les marchés financiers d'Afrique subsaharienne a été de 3,7 milliards $ au cours du premier semestre 2018. C'est 24% de moins que ce que les places boursières ont connu durant la même période en 2017.

Les bourses de Lagos et de Johannesburg ont, sans surprise, été les plus dynamiques de la région. Le marché financier sud-africain a connu de nouvelles offres publiques d'actions pour une valeur de 2,9 milliards $. Au Nigéria, ces opérations sur la période ont atteint 777 millions $.

Les secteurs de la finance (1,7 milliard $), des matériaux (581 millions $) et de l'immobilier (526 millions $) ont été les plus dynamiques dans ce segment d'activité financière dans la région. Au total, on a enregistré 22 opérations durant la période, dont une seule offre publique initiale (IPO), celle effectuée par l'entreprise Libstar sur le Johannesburg Stock Exchange.

Les sud-africains PSG Group et Sanlam, et le nigérian Lafarge Africa ont, à eux trois, réalisé près de la moitié des émissions. On peut aussi noter l'augmentation de capital de Union Bank au Nigéria, qui a profité à la holding bancaire Atlas Mara, cotée sur le marché financier de Londres.

