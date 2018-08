L’établissement financier Tunisie Valeurs cèdera 35,23 % de son capital à des investisseurs lors de son introduction sur la bourse de Tunis

(Agence Ecofin) - Tunisie Valeurs, un établissement financier spécialisé dans la gestion d’actifs, la gestion des valeurs mobilières et de produits financiers, cèdera 704,572 actions soit 35,23 % de son capital lors de l’introduction de ses titres sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis (Bvmt).

Le conseil du marché financier (CMF) de Tunis qui est l’organisme de régulation du marché financier du pays, a donné son accord pour cette opération.

Tunisie Valeurs qui compte 27 années d’existence, prévoit de céder chaque action à un prix unitaire de 31 dinars tunisiens. Cet établissement détenu à hauteur de 50,52 % par le groupe Integra Partners, prévoit de lever 21,8 millions de Dinars Tunisiens auprès d’investisseurs.

Pour les actionnaires de Tunisie Valeurs, cette ouverture du capital permettra d’accroitre la notoriété de l’établissement à l’échelle nationale et internationale, de pérenniser la société et de bénéficier de l’avantage fiscal découlant de l’ouverture de plus de 30 % de capital.

Chamberline Moko