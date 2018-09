L’Egyptian exchange accueillera cinq nouvelles entreprises, d’ici fin 2018

(Agence Ecofin) - Le président du conseil d’administration de l’Egyptian Exchange, Mohamed Farid, a annoncé, le 5 septembre, que le marché boursier égyptien devrait accueillir cinq nouvelles sociétés, d'ici la fin de l'année.

S’exprimant lors de la 23ème édition de l’Euromoney Egypt Conference, M. Farid a ajouté que les levées de fonds réalisées dans le cadre des IPO ont atteint 4 milliards de livres égyptiennes (223 millions de dollars) en 2017 contre 2 milliards de livres en 2016.

Il a indiqué, d’autre part, que les réformes touchant le marché boursier se concentrent désormais sur la restructuration et l’amélioration des indices boursiers, l’augmentation du nombre des sociétés cotées et l’attraction de jeunes investisseurs.

Plusieurs entreprises égyptiennes, dont le groupe éducatif Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA) et le groupe de services financiers Sarwa Capital, ont déjà annoncé leur entrée sur la Bourse du Caire, durant le deuxième semestre 2018.

