La Bourse Régionale des Valeurs Mobilieres récompense les leaders du marché et de l’économie régionale

(BRVM) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a organisé sous le Haut-patronage de Son Excellence Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, ce samedi 8 février 2020, les BRVM Awards, un événement qui a réuni et récompensé le temps d’une soirée au prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire, le gratin des acteurs les plus dynamiques du Marché financier régional (MFR) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

UN GALA POUR ANNONCER LES COULEURS D’UNE ANNÉE 2020 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE

« Si l’année 2019 a été une année riche en évènements pour les marchés de capitaux dû à une certaine agitation de l’environnement macroéconomique international, 2020 s’est ouvert avec l’annonce d’une reprise générale de la croissance dans les pays émergents. Un tel contexte nous oblige à renforcer l’attrait des entreprises ainsi que celle des investisseurs régionaux et internationaux », confie le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, M. Edoh Kossi Aménouvé. Les BRVM Awards auront permis de réaffirmer avec force et leadership, le rôle moteur de l’Institution régionale dans l’accélération de cette dynamique.

UN JURY DE HAUT NIVEAU POUR RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE RÉGIONALE

« Cette première édition des BRVM Awards cadre parfaitement avec la philosophie de ses organisateurs : récompenser un panel diversifié de nominés qui se distinguent par leur performance et leur culture de l’excellence », a souligné le président du jury, Charles Kié, Cofondateur et Directeur Général de la plateforme d’investissement New African Capital Partners.

A ses côtés figuraient plusieurs personnalités éminentes de l’écosystème de l’investissement de la région : Stanislas Zézé, Président Directeur Général de Bloomfield Investment Corporation, Martine Coffi-Studer, Fondatrice du groupe de communication Ocean Ogilvy, Lala Moulaye Ezzedine, Première Vice-présidente de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF CI) et Lucien AGBIA, Président Directeur Général de Business 24 Africa TV.

UN PALMARÈS RICHE

Au cours de la soirée marquée par de belles animations culturelles et artistiques, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières a récompensé 7 nominés dans les catégories suivantes : Meilleure Société Cotée, Meilleure PME du Programme ELITE BRVM LOUNGE, Meilleur Émetteur Obligataire, Meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation, Meilleure Société de Gestion des OPCVM, Meilleure Banque Teneur de Compte Conservateur, Meilleur Investisseur Institutionnel. Elle a également décerné deux Prix Spéciaux : le Prix Spécial Opération de l’année et le Prix spécial contribution au développement de la culture boursière et attribué un Grand Prix du Marché Financier Régional de l’UEMOA.

Parmi les lauréats de la soirée figurent :

Meilleure société cotée :SonatelS.A Meilleure PME ELITE BRVM LOUNGE : DAFANIS.A Meilleur Émetteur Obligataire :Trésor public de Côte d’Ivoire Meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation :CGF Bourse Meilleur Société de gestion des OPCVM: Ecobank Asset Management Prix de la Meilleure Banque Teneur de Compte Conservateur : Société Générale Côte d’ivoire - BTCC Meilleur Investisseur Institutionnel :CNSSBénin Prix spécial Opération de l’année : Banque l’Habitat du Sénégal (BHS) Prix spécial contribution au développement de la culture boursière : Business24 Africa

GRAND PRIX DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L’UEMOA : SON EXCELLENCE MONSIEUR DANIEL KABLAN DUNCAN, VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Cette édition des BRVM Awards a permis d’honorer une personnalité de premier rang dans le développement économique et social de la République de Côte d’Ivoire et du Continent africain : Son Excellence Monsieur Daniel Kablan Duncan.

Fort de ce leadership national, panafricain et mondial, le Grand Prix du marché financier régional vient reconnaître et saluer l’importante contribution du Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire au financement du développement de l’économie ivoirienne et régionale.

PLUS QU’UNE SIMPLE CÉRÉMONIE, UN NOUVEAU BAROMÈTRE

Plus qu’une simple cérémonie de récompense, les BRVM Awards se positionne comme un nouvel indicateur de la vitalité du marché financier Ouest Africain. La première bourse régionale entendant s’appuyer sur son palmarès pour asseoir davantage sa légitimité. A ce jour, 46 sociétés dont 35 entreprises ivoiriennes sont cotées à la BRVM, ce qui représente une capitalisation boursière totale de 4. 740 milliards FCFA. Parmi les entreprises qui y sont cotées, le groupe bancaire Oragroup dont l’admission a constitué l’IPO la plus importante de l’histoire de la BRVM depuis sa création. Chaque jour, 333 314 titres y sont échangés en moyenne, ce qui équivaut à une moyenne de 547,35 millions de FCF A transigés quotidiennement.

En activité depuis 1998, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières se donne pour mission de développer l’épargne de long terme pour faciliter le financement des investissements productifs et soutenir la croissance économique des huit États membres de l’UEMOA.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Les BRVM Awards ont pu compter sur le soutien actif de Partenaires confirmés : le Trésor public de Côte d’Ivoire, la Banque de l’Habitat du Sénégal, la Banque Ouest Africaine de Développement, Atlantique Finance, CRRH UEMOA, UNILEVER Côte d’Ivoire, NSIA Banque, VIVO Energy Côte d’Ivoire, CNPS, BNI Finances, HUDSON & Cie, Ecobank Côte d’Ivoire, CGF Bourse, CGF Gestion, BICI BOURSE, IMPAXIS Securities, SOAGA, BOA Côte d’Ivoire, BRIDGE Securities, Radio Nostalgie et AFRICA Radio.