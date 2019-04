Nouvelle annonce d'introduction boursière pour le plus important gestionnaire de tours de télécommunications en Afrique

(Agence Ecofin) - Après avoir renoncé en 2018, IHS Holdings, le leader africain dans la gestion des tours destinées à des services de télécommunication, semble vouloir revenir vers le marché, selon des informations rapportées par Bloomberg, qui citent Sam Darwish, le directeur général de l'entreprise.

« Nos opérations et plans actuels sont financés à partir de notre bilan. Mais à un moment donné, nous pourrions envisager une plus grande levée de fonds, qui pourrait inclure une cotation sur l'une des grandes places boursières telles que New York ou Londres » a fait savoir M. Darwish.

Mais avant cela, IHS prévoit de mener une expansion, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est. Le but de serait de prendre plus de valeur encore avant de se lancer dans une IPO qui pourrait produire une valeur importante. Difficile de savoir lequel de ses actionnaires pousse le plus pour cette introduction boursière.

En 2018, des processus d'introductions boursières annoncées par ses concurrentes Helios Towers et Eaton Towers, ont aussi été annulés, ce qui suggère que le marché n'était pas encore convaincu. Mais MTN, le groupe sud-africain qui est l'un des gros actionnaires d'IHS aux côtés de l’américain Goldman Sachs, pourrait encourager cette initiative.

Après plusieurs scandales dont deux dans son plus important marché qu'est le Nigéria, le groupe de télécommunications doit trouver du cash pour assurer un solide équilibre. Il devrait déjà recevoir un joli paquet, avec l'ouverture de capital effectuée actuellement par la plateforme de e-commerce Jumia dont il est le premier actionnaire (40%).

Cette dernière devrait en effet officialiser son introduction ce jeudi 11 avril, sur le New York Stock Exchange.

Idriss Linge