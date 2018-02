Le Cameroun explore la possibilité de créer un compartiment dédié aux PME à la bourse de Douala

(Agence Ecofin) - Dans le cadre des mesures à mettre en place, afin de faciliter aux PME camerounaises l'accès aux financements, le gouvernement pourrait être amené à créer un compartiment dédié aux PME à la bourse des valeurs mobilières de Douala (DSX, en anglais), le marché financier du pays.

L’idée a été avancée lors des travaux sectoriels de la direction générale du Trésor, au cours de la conférence annuelle des services centraux, extérieurs et déconcentrés du ministère des Finances, qui s’est achevée le 2 février 2018 à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Cette mesure, qui pourrait avoir le don de booster l’exigence de structuration des PME, et ouvrir à ces entreprises, les voies de financements alternatifs aux crédits bancaires déjà difficiles d’accès, est cependant susceptible de se heurter au manque de culture boursière observée au sein des entreprises camerounaises. En effet, depuis son opérationnalisation en 2006, la bourse de Douala est boudée par les entreprises, qui restent insensibles face aux incitations mises en place par le gouvernement, à l’instar de la réduction de 30% de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés cotées.

Conséquence, en 12 ans d’activités, la DSX n’a enregistré que trois entreprises sur sa cote, pour une capitalisation boursière d’un peu plus de 500 milliards de francs Cfa à fin 2015. Cette tendance aura du mal à être inversée par les PME, jugées plus fragiles et beaucoup moins structurées que les grandes entreprises.

Pour rappel, les PME représentent officiellement 90% du tissu économique du Cameroun. Elles sont, de ce fait, présentées comme le principal levier de la croissance économique, mais sont confrontées au difficile accès aux financements, devant permettre de développer leurs activités de façon optimale.

Mais, nombreux sont les experts et autres opérateurs économiques, qui voient dans la création d’un fonds de garantie spécialement dédié aux PME, la solution à cette épineuse question de leur financement au Cameroun.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi:

01-02-2018 - Le Cameroun veut mettre en place une stratégie nationale de la finance inclusive, pour faciliter aux entreprises l’accès aux financements

06-02-2018 - En 2017, l’Etat camerounais a oxygéné la trésorerie des PME, à hauteur de 14 milliards de francs CFA

05-02-2018 - L’AFD octroie 3 milliards à la Société Générale Cameroun pour financer des PME