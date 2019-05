Nigeria: MTN présente officiellement une demande d’introduction sur la Bourse de Lagos

(Agence Ecofin) - La commission nigériane des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission/SEC), gendarme de la Bourse de Lagos, a annoncé, le 6 mai, avoir reçu une demande d’introduction de la part de la filiale nigériane de l’opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN.

«La SEC confirme avoir reçu une demande d’introduction de MTN sur le Nigerian Stock Exchange», a déclaré à la presse Efe Ebelo, responsable de communication au sein du régulateur du marché boursier nigérian.



Le Nigeria est le plus important marché de MTN. Le pays le plus peuplé du continent représente, bon an mal an, le tiers des bénéfices du groupe sud-africain.



Les relations entre MTN et les autorités nigérianes ont été cependant très houleuses au cours des dernières années. La Banque centrale du Nigeria avait accusé, en août dernier, le géant sud-africain d’avoir rapatrié illégalement 8,13 milliards de dollars entre 2007 et 2015. Elle avait alors ordonné de remettre cet argent dans le circuit bancaire nigérian, tout en condamnant quatre banques commerciales impliquées dans le transfert.



Ce contentieux qui a été porté devant la justice, avait provoqué un effondrement des actions de MTN.

La Banque centrale du Nigeria a toutefois annoncé, en décembre 2018, la résolution de ce différend, indiquant que le groupe sud-africain avait fourni des informations et des documents supplémentaires clarifiant ses transferts de fonds. Selon la presse nigériane, MTN aurait payé 53 millions de dollars au titre de pénalité pour régler ce contentieux.

En 2015, MTN avait été aussi condamné à une amende de 5,2 milliards de dollars par le régulateur nigérian des télécommunications pour ne pas avoir déconnecté des cartes SIM non enregistrées sur son réseau. L’amende a ensuite été réduite à 1,7 milliard de dollars après des négociations avec les autorités nigérianes.

