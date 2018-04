Sagarmatha veut lever 636 millions $, lors de la première IPO d’une compagnie de e-commerce à la JSE

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Sagarmatha Technologies Ltd a annoncé qu’il visait une valorisation à plus de 4 milliards de $, lors de son introduction à la bourse de Johannesburg. La compagnie qui est active dans le commerce en ligne, les médias et les plateformes de petites annonces, veut lever 7,5 milliards de rands (environ 636 millions de $) par l’émission de 189,3 millions d’actions à 39,62 rands l’action. Sagarmatha qui liste 15% de ses actions, veut se servir des sommes qu’elle espère lever pour améliorer ses plateformes, en acheter de nouvelles, rembourser sa dette et lancer de nouveaux bureaux en Afrique de l’Est.

La compagnie veut profiter de l’approche favorable aux affaires qu’adopte le nouveau président Cyril Ramaphosa pour lever des capitaux sur la JSE. Cette opération offrira aux investisseurs une alternative à Naspers dont la valorisation (1,3 trillion de rands) est largement liée à sa participation au capital du chinois Tencent Holding.

Il faut noter que cette IPO est la première pour une compagnie spécialisée dans le e-commerce à la JSE, souligne Reuters. Sagarmatha restera toujours sous le contrôle de la Sekunjalo Investments qui détiendra toujours 60% du capital de l’entreprise, contre 73% actuellement.

Aaron Akinocho