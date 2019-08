« BRVM Fintech Innovation Challenge » : clôture de la période de dépôt des candidatures

(BRVM) - La BRVM annonce la clôture de la période de dépôt des candidatures à la deuxième édition du « BRVM Fintech Innovation Challenge ». Lancé le 2 juillet 2019, la date de clôture de la période de réception des dossiers de candidature était fixée au 31 juillet 2019 à 23 heures 59 minutes comme indiqué dans les Termes de Référence du concours.

Au terme de cette période, la BRVM annonce la réception de vingt et un (21) dossiers de candidature, constatation faite par Maître Claude AHOBAUT, Commissaire de justice à Abidjan. Ces dossiers feront l’objet d’un examen par un jury composé de spécialistes afin de présélectionner les projets identifiés comme étant les plus innovants et capables de relever de réels défis métiers dans le secteur des services financiers.

A l’issue de cette phase, les porteurs de projets présélectionnés seront invités à la phase des entretiens de présentation de ces projets.

La BRVM tient à remercier tous les candidats qui ont répondu à son appel et leur souhaite plein succès.

A propos de la BRVM

Portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou (BENIN), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation de titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre du Comité Exécutif de l’African Securities Exchanges Association (ASEA). Elle est depuis novembre 2016 classée dans la catégorie des marchés frontières par le MSCI. Pour rappel, les candidats à cette deuxième édition, ont été invités à proposer des projets en rapport avec la technologie Blockchain, la Data analytics, les innovations dans les services bancaires et de paiement, la titrisation des actifs et leur digitalisation et enfin la sécurité des services financiers. www.brvm.org