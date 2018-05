Le géant sud-africain du verre Consol renonce à son IPO en raison des «conditions de marché difficiles»

(Agence Ecofin) - Consol Holdings, le leader sud-africain des emballages en verre, a finalement renoncé à faire son come-back sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE), invoquant des « conditions de marché difficiles ».

« Compte tenu des conditions de marché difficiles, le conseil d'administration et les actionnaires de Consol ont estimé que l'environnement actuel ne permettait pas à l'offre d'atteindre les objectifs fixés en matière de valorisation, et que le lancement de l’IPO ne sera pas dans l'intérêt à l'heure actuelle », a souligné le groupe dans une note adressée aux investisseurs.

Consol avait annoncé, le 5 avril, qu’il s’apprêtait à faire son come-back sur le JSE. Le groupe qui compte parmi ses clients les principaux géants de l’industrie agroalimentaire opérant en Afrique comme Anheuser-Busch InBev, Diageo, Heineken et Tiger Brands, était coté sur le JSE jusqu'en 2007, date de son passage sous la coupe d’un consortium de firmes de private equity comprenant notamment Brait Private Equity, Old Mutual Private Equity, Sanlam Private Equity et HarbourVest Partners.

Le géant des emballages en verre espérait mobiliser jusqu'à 3 milliards de rands (environ 415 millions de dollars) au terme de cette opération, pour réduire son endettement et financer son expansion en Afrique.

Consol dispose actuellement d’usines en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria. Le groupe qui exporte ses produits vers 17 autres pays africains, a également entamé la construction d’une usine ayant une capacité de 60 000 tonnes par an, en Ethiopie.

