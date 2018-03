Helios Towers va s’introduire sur les Bourses de Johannesburg et Londres, dès avril prochain

(Agence Ecofin) - Le gestionnaire de tours de télécommunications Helios Towers a annoncé, dans un communiqué publié le 2 mars, qu’il prévoit de s’introduire sur les Bourses de Johannesburg et Londres, dès début avril prochain, afin de permettre à certains de ses actionnaires, dont Soros Fund Management, de réduire leurs participations.

La société a précisé que cette opération va porter sur au moins 25% de son capital.

Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse et Standard Bank ont été retenus en tant que co-arrangeurs et teneurs de livres tandis que Jefferies International devrait agir en en tant qu’arrangeur seulement.

Helios Towers vise une valorisation de 2,8 milliards de dollars, selon une source proche du dossier citée par l’agence Bloomberg.

L'industrie des tours de télécommunications est en plein essor en Afrique subsaharienne. Les abonnements aux services de téléphonie mobile dans la région devraient augmenter de 41% durant les cinq prochaines années, pour atteindre 990 millions, selon une récente étude du groupe télécoms suédois Ericsson.

Deux autres opérateurs de tours en Afrique, Eaton Towers et IHS Towers, devraient aussi lancer des IPO en 2018.

