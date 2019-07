Cotation de son 8ème emprunt obligataire : la CRRH-UEMOA, un émetteur régulier sur le marché financier régional

(CRRH-UEMOA ) - La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) a procédé le jeudi 27 juin 2019 à Abidjan, à la première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA (BRVM) de son 8ème emprunt obligataire dénommé « CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 » & « CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 ».

Cet emprunt a été émis en deux tranches de 12 ans et 15 ans sur le marché financier régional du 30 octobre 2018 au 15 janvier 2019 et a permis de mobiliser 30,2 Mds FCFA, soit les 30 Mds FCFA recherchés pour le refinancement des concours à l’habitat consentis par les banques actionnaires de la CRRH-UEMOA.

En souscrivant à l’emprunt CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 & CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033, les investisseurs ont renouvelé leur confiance à la CRRH-UEMOA et l’ont confortée dans sa mission de mobilisation de ressources longues en faveur de ses banques actionnaires pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients. Ce huitième emprunt obligataire porte à 162.3 Mds de FCFA le montant total des ressources mobilisées par la CRRH-UEMOA sur le marché financier régional entre juillet 2012 et décembre 2018, et sur des maturités de 10 ans et 15 ans, pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis par ses banques actionnaires.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Directeur Général de la CRRH-UEMOA de remercier « les investisseurs qui font confiance à la CRRH-UEMOA en l’accompagnant dans sa mission d’amélioration du financement du logement dans les pays de l’UEMOA. Avec un montant total de 162,3 milliards de francs CFA mobilisé depuis 2012 sur des maturités de 10 ans à 15 ans, la CRRH-UEMOA s’établit comme une solution innovante et compétitive pour le financement de l’accès à la propriété immobilière des ménages dans l’Union.

Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DCBR a souligné que « ce huitième emprunt obligataire réalisé par la CRRH-UEMOA depuis 2012, fait de cette institution l’un des émetteurs réguliers et structurants du marché obligataire de l’UEMOA ». Il a par ailleurs ajouté que « cette régularité confirme la pertinence de la création de cette Institution et le rôle majeur qu’elle joue dans la facilitation de l’accès au logement pour les populations de l’Union ».

Les interventions de la CRRH-UEMOA ont aujourd’hui un impact réel sur la distribution de prêts hypothécaires par les banques refinancées en leur permettant d’accorder davantage encore de prêts à l’habitat à leur clientèle, à des taux compétitifs et sur des durées plus longues.

La CRRH-UEMOA renouvelle ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs de sa huitième émission obligataire, et sait pouvoir compter sur eux pour le succès de sa neuvième émission visualisée pour le second semestre 2019.