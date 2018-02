Libreville abrite un ‘’Gabon Wood Show’’ en juin prochain

(Agence Ecofin) - Le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Pacôme Moubelet Boubeya a annoncé ce 12 février 2018, au sein de la Zone économique spéciale de Nkok, la tenue du « Gabon Wood Show », du 20 au 22 juin 2018 à Libreville.

Cet événement organisé conjointement par GSEZ, le ministère des Eaux et Forêts et Strategic Marketing & Exhibitions ; un spécialiste de l’organisation d’événements d’envergure basé à Dubaï, devrait avoir d’énormes retombées pour la filière bois gabonaise, indique-t-on.

Selon Pacôme Moubelet Moubeya, « Ce sera sans doute le plus grand événement du secteur bois de cette année. Car. Il permettra non seulement de rassembler différents opérateurs de la chaîne de valeur du bois et donc, à la fois, les fabricants de machines, les producteurs de meubles, de contreplaqués ou de feuilles de placage et les acheteurs, mais également de mettre en valeur, des produits 100% « Made in Gabon » et de valoriser la filière bois locale.»

Le membre du gouvernement a par ailleurs, indiqué que le « Gabon Wood Show » se veut extrêmement intéressant pour l’ensemble des parties prenantes. Cela, dans ce sens qu’il permettra de mettre en relation, différents acteurs du secteur, opérant à différents niveaux de la chaîne de valeur.

En termes d’avantages, l’on fait savoir que cet événement permettra aux opérateurs gabonais de nouer des partenariats avec des acheteurs étrangers, de doter le Gabon de son premier événement de grande envergure ayant une dimension internationale. Tout comme il permettra de faire connaitre la richesse du pays tant en matière de quantité de bois exploitable, qu’en matière de diversité des essences disponibles, en mettant en lumière sur l’exploitation responsable et les politiques environnementales mises en place au Gabon.

Enfin, il vise à faire du pays, la plaque tournante du marché du bois en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest et de consolider les efforts réalisés par GSEZ en matière de développement du secteur puis renforcer la position atteinte et en même temps, ambitionne de devenir la première et unique exposition relative à l’industrie forestière (équipements, de machines à travailler le bois etc.) en Afrique de l’Ouest et centrale.

Côté plateau, c’est plus de 5 000 m² qui seront aménagés aux standards internationaux, plus de 75 exposants venant de plus de 30 pays et 5 000 visiteurs prévus pour cette première édition.

Stéphane Billé