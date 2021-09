Cardano veut être une « option légitime » dans la gouvernance mondiale

(Agence Ecofin) - Lancée en 2017, la blockchain Cardano connaît une croissance fulgurante, depuis quelques mois. Aujourd’hui, elle occupe une place de choix dans le secteur, et se permet de rêver plus grand.

Charles Hoskinson (photo), fondateur de la blockchain Cardano, a déclaré ce week-end que son entreprise IOHK pourrait faire fonctionner un Etat-nation, d’ici 3 à 5 ans. Il a tenu ces propos lors du sommet Cardano qui a eu lieu en ligne les 25 et 26 septembre derniers.

Selon M. Hoskinson, la blockchain et les technologies décentralisées offrent une alternative de choix à de nombreux problèmes de gouvernance qui affectent le monde actuel. De fait, grâce à la variété de projets sur lesquels travaille Cardano, la blockchain pourrait « se positionner sur le marché des idées pour être une option légitime pour au moins certains de ces systèmes et certaines de ces institutions », a-t-il indiqué.

« Les gens sont fondamentalement mécontents de la gouvernance. Il y a un appétit pour de nouveaux systèmes, de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux types d’institutions », a ajouté M. Hoskinson.

Notons que Cardano est déjà impliqué dans des collaborations avec des Etats, à travers notamment l’éducation et la transformation numérique décentralisée, respectivement en Ethiopie et en Tanzanie.

Rappelons que malgré la récente sortie de la Banque populaire de Chine, le cours des cryptomonnaies est reparti à la hausse. Le Bitcoin, l’éther et l’ADA atteignent respectivement 43 893 dollars, 3111 dollars et 2,23 dollars. De plus, Cardano effectue une année exceptionnelle, car l’ADA a atteint les sommets cette année en rejoignant l’éther et le Bitcoin dans le top 3 des cryptomonnaies. Le token, lancé en 2017, a connu une hausse de 2800 %.