L'Ukraine légalise le Bitcoin, un pas vers son adoption comme monnaie officielle

(Agence Ecofin) - Alors que plusieurs gouvernements dans le monde tentent encore d’empêcher l’utilisation des actifs numériques, d’autres Etats semblent disposés à leur donner une chance, en veillant néanmoins à leur réglementation. L’Ukraine entre désormais dans cette dernière catégorie.

Le Parlement ukrainien a adopté, le mercredi 8 septembre, une proposition de loi offrant un cadre légal à la détention et l’échange du Bitcoin (BTC) et d’autres actifs numériques dans le pays. Approuvé par 276 députés et rejeté par six élus, le texte législatif devrait bientôt être promulgué par le président Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine adopte à son tour un cadre réglementaire sur les cryptos ??



? 4ème pays du monde en termes d'adoption



? Utilisation des surplus d'énergie d'une centrale nucléaire pour miner du #Bitcoin



? L'un des États possédant le plus de bitcoins (46.351, soit 1,8 Md€) — Grégory Raymond (@gregory_raymond) September 9, 2021

Il faut souligner qu’il s’agit d’une grande victoire pour les amateurs de cryptomonnaies, car, bien qu’elles soient tolérées par l’Etat, les forces de l’ordre font souvent pression sur les entreprises et plateformes d’échange. On les accusait de fraude ou d’arnaque, et la police pouvait confisquer leurs équipements. Désormais, ces sociétés pourront par exemple faire des affaires avec les banques traditionnelles, et leurs clients seront protégés des fraudes liées aux cryptomonnaies.

Néanmoins, le Bitcoin n’a pas encore cours légal dans le pays comme c’est actuellement le cas au Salvador, ce qui signifie que ses détenteurs ne pourront pas l’utiliser pour échanger des biens et services officiellement. Ce projet de loi lance tout de même le processus, d’autant plus que le code des impôts sera modifié en conséquence, et que le marché des cryptos sera ouvert aux investisseurs.

Si les gouvernements ont d’abord été indifférents à ces monnaies virtuelles puis ont tenté de les étouffer en menant la répression contre les plateformes d’échange, on assiste désormais à une adoption et une réglementation de leur utilisation. De quoi porter le BTC vers de nouveaux sommets ?

Lire aussi :

23/08/2021 - Le Bitcoin dépasse de nouveau les 50 000 $, une première depuis le mois de mai

04/06/2021 - Les États ont beau les réprimer, les cryptomonnaies continuent de tracer leur route