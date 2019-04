Le Consortium SMB-Winning signe pour la construction de la ligne de chemin de fer Dapilon-Santou

(SMB-Winning) - La construction du chemin de fer Dapilon-Santou du Consortium SMB-Winning a franchi une étape cruciale avec la signature du contrat pour la construction du chemin de fer Dapilon-Santou avec China Railway 18th Bureau Group Co, Ltd et China Railway 14th Bureau Group Co, Ltd.

M. Tony Sun, vice-président de Winning International Group et représentant de SMB-Winning Consortium Railway Company, Ltd, M. Chen Ertao, représentant de China Railway 18th Bureau Group Co, et M. Zhang Zeyong, représentant de China Railway 14th Bureau Group Co. Ltd. ont respectivement signé les contrats d'ingénierie et de construction ferroviaire. Cette signature marque le lancement officiel de la phase de construction du chemin de fer Dapilon-Santou du Consortium SMB-Winning qui permettra un début d’exploitation dès juin 2021.

M. Tony Sun et M. Chen Ertao (à droite), représentant de China Railway 18 Bureau Group Co, Ltd.

De nombreuses organisations ont participé à l'appel d'offres qui a permis d’évaluer tant les aspects techniques que les capacités des entreprises et leur conformité aux politiques du Consortium SMB-Winning. Au sortir de l’évaluation des soumissions par les experts et spécialistes du Consortium SMB-Winning, ce sont finalement China Railway 14th Bureau Group Co, Ltd. et China Railway 18th Bureau Group Co, Ltd qui ont été choisis pour construire deux segments du chemin de fer Dapilon-Santou.

M. Tony Sun et M. Zhang Zeyong (à droite), représentant du China Railway 14th Bureau Group Co, Ltd.

« La signature officielle des contrats d'ingénierie signifie que le chemin de fer Dapilon-Santou du Consortium SMB-Winning est officiellement entré dans sa phase de construction et marque un début des travaux pour une mise en exploitation du chemin de fer avant le 16 juin 2021 », a déclaré M. Tony Sun, vice-président de Winning International Group et représentant de la SMB-Winning Consortium Railway Company, après la signature du contrat.

Le 29 mars de cette année, la cérémonie d'inauguration des travaux du chemin de fer Dapilon-Santou du Consortium SMB-Winning a eu lieu dans la région de Dapilon (photo ci-dessus). Son Excellence Alpha Condé, Président de la République de Guinée, était personnellement présent à la cérémonie. Des milliers d’invités étaient présents pour assister à la cérémonie. Parmi eux figuraient le ministre guinéen des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba, le ministre des Investissements et des Partenariats public-privé Gabriel Curtis ainsi que d'autres représentants du gouvernement, des autorités locales et des dirigeants d’entreprises internationales.

Le chemin de fer Dapilon-Santou est situé dans les régions de Boké et de Kindia au nord-ouest de la Guinée. Conçu exclusivement pour desservir les zones minières, il reliera le port de Dapilon avec la zone minière de Santou. S'étendant sur une longueur totale d'environ 135 km, l'ensemble de la voie ferrée comprendra 23 ponts, deux tunnels et six dépôts. Le chemin de fer Dapilon-Santou est un élément essentiel pour les opérations d'extraction et de récupération de minerai du Consortium SMB-Winning ainsi qu'une infrastructure qui pourra servir d’autres compagnies minières ou opérateurs économiques sur son parcours.



Dans sa phase initiale, le chemin de fer sera à usage exclusif du transport des minerais jusqu'au port de Dapilon. Dans un deuxième temps, le Consortium SMB-Winning espère ouvrir ses services à des tiers et intégrer le chemin de fer dans le réseau national de transport ferroviaire guinéen pour mieux servir le développement socio-économique du pays.

Grâce aux efforts du Consortium SMB-Winning, la Guinée est devenue l'un des plus grands pays exportateurs de bauxite au monde et la construction de ce chemin de fer va permettre de renforcer la compétitivité de la Guinée sur le marché mondial de la bauxite. S’appuyant sur les valeurs de « communauté de destin » et mettant en avant les principes de la « Belt and Road Initiative », le Consortium entend participer à l’industrialisation de la Guinée et à lui assurer une place de premier plan dans les chaînes de valeur mondiale. Au total, le Consortium SMB-Winning va consacrer 3 milliards de dollars dans les prochaines années pour développer la ligne de chemin de fer de 135 km et une raffinerie d’alumine dans la zone économique spéciale de Boké. Cet investissement vient s’ajouter au milliard de dollars déjà investi pour la construction des terminaux portuaires de Dapilon et Katougouma.

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux. Pour plus d’informations, visitez www.smb-guinee.com