Les présidents de la Guinée et du Liberia visitent le terminal de Dapilon du Consortium SMB-Winning, au port de Boké

(SMB-WINNING) - Le président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, et le président de la République du Libéria, M. George Weah, ont visité le vendredi 12 juillet le terminal de Dapilon du port de Boké construit et opéré par le Consortium SMB-Winning.

Lors de cet après-midi de visite, les deux présidents ont été accueillis par une large délégation des cadres exécutifs du Consortium dont M. Wu Qiong, coordinateur général des sites miniers, M. Frédéric Bouzigues, directeur général de la SMB, Mme. Hawa Berry, directrice des ressources humaines.

Le port fluvial de Boké – composé des terminaux de Katougouma et Dapilon – est le 3ème port de Guinée, récemment intégré au Système mondial intégré de renseignements maritimes (Global Integrated Shipping Information System – GISIS) de l’Organisation maritime internationale (OMI) en septembre 2018. En quelques années, les investissements du Consortium ont permis au port de Boké de devenir une plateforme multimodale avec la possibilité de charger et décharger des minerais et des marchandises en vrac ou par conteneurs. La transformation du port de Boké en hub portuaire s’inscrit dans un contexte plus large d’échanges commerciaux accrus entre la Chine et le continent africain, notamment en Afrique de l’Ouest et tout particulièrement avec la Guinée.

Le terminal de Dapilon est composé de cinq postes de deux grues qui permettent chaque année au Consortium SMB-Winning d’exporter plusieurs dizaines de millions de tonnes de bauxite. En parallèle, le terminal de Dapilon est la base de plusieurs ateliers navals et d’un dock flottant permettant de construire et réparer de nombreux navires. Sa dimension de plateforme multimodale sera confirmée dans les prochaines années avec la construction par le Consortium d’une ligne de chemin de fer de 135 kilomètres reliant le terminal de Dapilon aux gisements de Santou et Houda.

Le port de Boké témoigne de la transformation de la Guinée ces dernières années avec d’importants investissements dans les infrastructures notamment portuaires grâce à l’essor minier. Avec le terminal de Dapilon, le Consortium démontre qu’il est possible de réaliser des infrastructures majeures avec un système logistique au niveau des grands opérateurs internationaux dans la région de Boké.

« Nous sommes très honorés d’avoir reçu la visite de leurs Excellences le Professeur Alpha Condé et du Président Weah au terminal de Dapilon », explique M. Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB. C’était l’occasion pour nous d’exposer toute l’expertise du Consortium en matière de logistique portuaire et de présenter nos projets de développements dans la région de Boké ».

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; le groupe Yantai Port ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium. La République de Guinée est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux. Pour plus d’informations, visitez www.smb-guinee.com