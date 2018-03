Guinée : des manifestations politiques paralysent les exportations de bauxite

(Agence Ecofin) - En Guinée, des partisans de l’opposition ont protesté et érigé des barricades à Conakry et dans les villes minières Boké et Kamsar mardi, perturbant des expéditions de bauxite, rapportent des responsables de l’industrie à Reuters.

Les manifestants exigent la publication des résultats des élections locales de février dernier qui auraient eu pour vainqueurs les alliés du président Alpha Condé.

«C’est une situation qui cause des pertes, nos bateaux attendant d’être chargés.», a déclaré Frédéric Bouzigues, DG de la Société Minière de Boké (SMB).

A Kamsar, un train transportant du minerai de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), aurait été bloqué lundi par des barricades, selon un responsable de l’agence nationale des infrastructures.

Rappelons que l’année dernière, Boké et Kamsar ont déjà été le théâtre d’émeutes, les résidents ayant protesté contre les coupures d’électricité, la pollution et l’incapacité des projets miniers à améliorer leur niveau de vie.

La bauxite est le premier produit minier de la Guinée qui en possède de grandes réserves. Le leader de la production du minerai d’aluminium en Afrique et l’un des plus grands producteurs au monde, fait face depuis plusieurs années à un climat politique instable, ce qui ne lui permet pas de tirer plein profit des ressources de son sous-sol, également riche en minerai de fer.