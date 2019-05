La Guinée sera avec l’Australie et l’Indonésie l’un des plus grands producteurs de bauxite jusqu’en 2029 (Fitch Solutions)

(Agence Ecofin) - Selon le cabinet d’expertise Fitch Solutions, la production mondiale de bauxite proviendra principalement de l’Australie, de l’Indonésie et de la Guinée jusqu’en 2029.

Alors qu’elle a baissé en 2018, elle devrait être portée à la hausse par l’entrée en production de nouveaux projets dans ces pays, ainsi qu’une augmentation de la production indienne.

Selon la société, l’Australie, actuellement premier producteur avec environ 28,8% de l’offre mondiale, augmentera sa production de 15% cette année, contre 4% en 2018. Le pays devrait rester l’un des principaux exportateurs de bauxite vers la Chine, même s’il risque de perdre une partie de sa part de marché au cours des prochains trimestres en raison du retour de l’offre indonésienne.

Alors que l’Indonésie n’exportait plus de la bauxite depuis plusieurs années, ses exportations ont repris. Elle commence par récupérer sa part du marché chinois, soutenue par une production plus proche et moins coûteuse que celles de l’Australie ou encore de la Guinée.

Notons que selon les prévisions de Fitch Solutions, la production guinéenne devrait passer de 59 millions de tonnes en 2018 à 82,3 millions de tonnes en 2028.

Selon les données de la Banque mondiale, la Guinée est actuellement le 3e producteur de bauxite au monde derrière l’Australie et la Chine.

