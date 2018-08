Interswitch Group s’associe à Azimo pour faciliter les opérations de transfert d’argent de 23 pays européens à destination du Nigeria

(Agence Ecofin) - Interswitch Group, une société de commerce et de paiement numérique centrée sur l’Afrique a conclu un partenariat avec la société britannique de transfert d’argent Azimo.

L’accord vise à faciliter les opérations de transfert de fonds à partir de 23 pays européens et à destination du Nigeria.

Sur le choix de ce pays d’Afrique de l’Ouest, Michael Kent (photo), fondateur d'Azimo, rappelle que le Nigeria est un marché important en Afrique, constitué d’une forte population et ayant bénéficié en 2017, de la part de sa diaspora, des fonds atteignant 22 milliards $.

A côté du transfert d’argent, la firme Azimo prévoit de lancer de nouveaux services financiers numériques et à faibles coûts en Afrique, plus précisément au Nigeria, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Cette société de transfert d’argent a récemment levé 20 millions $ auprès de la firme de capital-risque Rakuten Capital pour étendre ses services dans 10 pays en Europe et en Asie.

Chamberline Moko