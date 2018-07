Le Groupe BGFIBank renforce son dispositif de contrôle et de surveillance avec la nomination de 3 directeurs

(BGFI Bank) - En lien avec les ambitions affichées dans son projet d’entreprise « Excellence 2020 » avec comme objectif d’assurer la performance pour garantir la pérennité du Groupe, BGFIBank a fait le choix assumé de renforcer l’efficacité de son dispositif de contrôle et de surveillance en procédant à la nomination de nouveaux responsables des différents corps de contrôle au niveau de la société tête du Groupe, BGFI Holding Corporation.

Le contexte actuel de supervision sur base consolidée oblige le Groupe BGFIBank à renforcer une dynamique de renouvellement entamée, il y a plusieurs années. Ces nominations s’inscrivent de fait dans la volonté du Groupe de faire converger les filières Risques et Contrôle vers des standards alliant à la fois une vision groupe forte et des spécificités régionales et locales. C’est la voie choisie par le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, Henri-Claude OYIMA, pour générer une croissance maîtrisée.

Stella BONGOTHA a rejoint le Groupe en avril 2012 comme Responsable Corporate Management au sein de la Direction des Affaires Juridiques, Fiscales et de la Conformité. Elle a successivement occupé les postes de Responsable Gouvernance & Organisation et Responsable Administration Générale. Elle se voit confier le contrôle et le pilotage du risque de non-conformité au sein du Groupe et a pour principales missions de veiller au respect des lois, règlements et principes déontologiques spécifiques aux activités bancaires et aux services d'investissement exercés par le Groupe ; de veiller à la stricte application des règles de bonne conduite et de déontologie personnelle des collaborateurs ; ainsi qu’à la prévention du risque de réputation au sein de BGFI Holding Corporation SA et de ses filiales.

Youssouf DIAGANA, a rejoint le Groupe en avril 2018. Il a été Chief Compliance and Operational Risk Officer chez Crédit Agricole Sénégal après près de dix (10) ans passés chez Mazars Sénégal, en tant que Chef de projet GRIC (Governance, Risk & Internal Control). Il a, à ce titre piloté des projets de grande envergure dans le domaine de la cartographie des risques et de l’amélioration des systèmes de contrôle interne pour le compte de groupes internationaux. La digitalisation des processus de Risk Management et de contrôle seront au cœur de sa mission.

Arnaud NGUIMBI est un pur produit du Groupe qu’il a intégré en 2011. Il a tour à tour occupé les postes de Chef de Département Audit Interne Groupe au sein de BHC en passant par BGFIBank GE où il occupera la même fonction. Il assure un suivi exhaustif du système de contrôle interne et veille à sa cohérence à travers l'évaluation des différents niveaux de contrôle au sein du Groupe. Il veille également à l'exécution, dans des délais raisonnables, des mesures correctrices décidées dans le cadre du dispositif de contrôle interne conformément aux règlements. Tous ont reçu chacun un avis de non objection de la COBAC conformément aux dispositions règlementaires COBAC en vigueur et rejoignent ainsi le Comité de Direction de BGFI Holding Corporation.

A propos du Groupe BGFIBank

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Equipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie.

Le Groupe BGFIBank enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Plus de 2100 collaborateurs présents dans 11 pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

Les équipes du Groupe BGFIBank proposent du conseil et des services à la clientèle autour des quatre métiers principaux que sont :

- La Banque commerciale

- La Banque d’investissement

- Les Services Financiers spécialisés

- L’Assurance.