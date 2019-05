La BERD accorde à Société Générale Maroc un prêt 20 millions d’euros destiné à soutenir les projets verts

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé le 30 mai, à la filiale marocaine du groupe bancaire français Société Générale, un prêt de 20 millions d’euros destiné à soutenir des projets verts portés par des petites et moyennes entreprises (PME) participant à certaines chaînes de valeur et écosystèmes industriels.

L’accord relatif à ce prêt a été signé par la directrice de la BERD au Maroc, Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, et le président du directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi. Il vient renforcer le partenariat portant sur le financement des investissements verts noué depuis 2012 entre Société Générale Maroc et la BERD.

«Les PME éligibles à ce programme pourront bénéficier d’un accompagnement attractif intégrant un financement, une subvention à l’investissement et une expertise technique permettant de vérifier et d’optimiser la viabilité de leur projet d’investissement vert.», a expliqué Société Générale Maroc.

«L’acquisition des équipements verts permettra à ces PME de proposer des produits plus compétitifs, d’accroître leurs exportations et d’accéder à de nouveaux marchés en se connectant à des sociétés internationales.», a-t-elle ajouté.

