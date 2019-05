Investec Plc a engagé 40 millions $ dans le cycle de financement de la SFI au profit de la filiale en Guinée d'Emirates Global Aluminium

(Agence Ecofin) - Investec Plc, la banque sud-africaine spécialisée dans des investissements particuliers, est présente dans la liste des structures qui ont apporté une contribution au prêt de 750 millions $ accordé par la Société Financière Internationale (SFI) à Guinea Alumina Corporation.

L'investissement d'un montant de 40 millions $ n’a pas été réalisé avec les fonds propres de l'institution de financement. Investec a utilisé une partie des ressources du Fonds des infrastructures pour une Afrique émergente (EAIF), placées sous sa gestion par le Private Infrastructure Development Group (PIDG), une entité d'investissement dans les infrastructures, mise en place par 6 pays européens et la SFI.

« Ce projet cadre avec l’accent mis par le PIDG sur le développement des infrastructures dans les pays les plus pauvres du monde et devrait, une fois achevé, ajouter au moins 3% au PIB. Les travaux de construction ont déjà bien avancé et emploient plus de 4 600 personnes. La mine et son infrastructure connexe fourniront des emplois permanents à environ 1 000 personnes », a fait savoir Emilio Cattaneo, le directeur exécutif dudit fonds, commentant l'opération.

Le projet n'a pourtant rien de philanthropique. L'emprunteur in fine de l'opération est le groupe Emirates Global Aluminium, une société qui est contrôlée par plusieurs structures de financement des Emirats arabes unis. On peut dès lors comprendre la présence d'un parterre d'institutions financières présentes dans cette opportunité.

Sur les 750 millions $ de prêts accordés par le consortium emmené par la SFI, cette branche de la Banque mondiale en charge du secteur privé a apporté 330 millions $, la Banque africaine de développement et Export Credit Canada ont donné respectivement 100 millions $ et 150 millions $.

Du côté des banques commerciales, sont intervenues Société Générale, ING Bank, Natixis (filiale du français BPCE), First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD et Mashreq Bank, toutes soutenues par une garantie de couverture sur les risques politiques, accordée par l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, une autre institution rattachée à la banque Mondiale.



Idriss Linge