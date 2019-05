Les actionnaires de Kenya Commercial Bank approuvent l’acquisition de National Bank of Kenya

(Agence Ecofin) - Kenya Commercial Bank (KCB) a annoncé, dans un communiqué publié le 30 mai, que ses actionnaires ont approuvé son projet d’acquisition de National Bank of Kenya (NBK), une banque de taille moyenne qui souffre d’un manque de liquidités.

La première banque kényane, en termes d’actifs, avait proposé en avril dernier d’acquérir National Bank of Kenya par le biais d’un échange d’actions, à raison de 10 actions NBK pour une action KCB.

Kenya Commercial Bank avait précisé, le 16 mai dernier, qu’elle prévoit de finaliser la prise de contrôle de NBK en octobre prochain, indiquant qu’elle devrait gérer la banque en tant que filiale autonome avant d’intégrer ses activités, environ deux ans après l’acquisition.

La finalisation de l’opération nécessite encore le feu vert des autorités de régulation et l’aval des actionnaires de NBK.

L’entité issue de la fusion-acquisition devrait avoir un bilan de 1000 milliards de shillings (9,88 milliards de dollars), d'ici fin 2022.

L’acquisition de National Bank of Kenya par Kenya Commercial Bank constitue l’une des plus importantes opérations de consolidation dans le secteur bancaire kényan, depuis le plafonnement des taux d’intérêt des prêts commerciaux, décidé par la Banque centrale en 2016. Ce plafonnement a réduit les marges bénéficiaires des banques locales et obligé certaines d’entre elles à rechercher des stratégies de survie.

Dans ce cadre, Commercial Bank of Africa est en train de fusionner avec National Industrial Credit Bank, plus connue sous l'acronyme NIC Bank, pour former la troisième plus grande banque d’actifs du pays.

Outre son marché domestique, Kenya Commercial Bank opère en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud.

